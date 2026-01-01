Seguim endavant (14) Tornem-hi

1.1.2026
Tornem-hi que no ha estat res.
Si alguna cosa caracteritza els primers dies de l’any és la suma de bons propòsits que han de canviar les nostres vides definitivament.
Tornem a parlar del gimnàs, el tabac, l’alcohol, les fotos que tenim desordenades en un calaix, hem de fer una mica més de vida social, o no fer-ne tanta.
Cada any fem una llista de bones intencions.
Igual que ho fem de manera individual, es fa en general. Les empreses fan el balanç de la seva gestió i proposen els canvis pertinents i tots els governs prometen canvis que ens d’anar tan bé a tots.
Promeses i bones intencions. Però com va dir el Dimoni: el camí de l’infern està empedrat de bones intencions.
Dissortadament una cosa són les paraules i una altra la crua realitat.
Cada any ho constatem. Rússia i Ucraïna com que volen començar unes converses de pau, s’estan bombardejant.
El Trump sembla que vol imposar a tot el món la pau dels cementeris i també va repartint bombes a dojo.
A casa nostra i al veïnat, tampoc no canvien gaire les coses. El Partido Judicial ja està estudiant noves formes de torpedinar la llei de l’Amnistia i, de pas, el progrés de Catalunya.
Com que hi ha coses que no es poden o no es volen canviar, nosaltres, amb renovats ànims, ens reafirmem en les nostres conviccions i seguirem lluitant per la llibertat, la justícia, la llengua i la cultura catalana.
Si ens diuen racistes, nazis, xenòfobs, supremacistes o algun altre adjectiu del gènere, al clatell ens ho posarem i tal dia farà un any.
Salut i república.
