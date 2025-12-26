Seguim endavant (13) De les paraules

divendres, 26-12-2025
Un dels problemes importants és que ja no sabem què signifiquen les paraules. Es sabut que una de les prerrogatives del poder és justament la seva capacitat de canviar el significat de les paraules.
Una qüestió que està generant darrerament molta polèmica entre uns i altres és la de les races humanes.
Se sap que hi ha gent que defensa la diferència entre els humans fins i tot marcant quines races són millors o pitjors per segons què i uns altres que diuen que no, que tots som iguals, que no hi ha diferències entre uns i altres a banda de l’alçada, la corpulència i els colors de la pell, però que això és no res.
Podem estar discutint durant hores i no aclarir la qüestió perquè el que no sabem és el significat de la paraula raça.
Es una discussió semblant a aquella del genocidi palestí. Què significa genocidi? Parlem d’etimologies? Parlem dels filòsofs del XIX.? Una matança és un genocidi? Tota matança pot ser considerada genocidi?
Ja es veu que no aclarirem gran cosa.
Es com parlar de liberals, de la dreta, el centre dreta, l’extrema dreta i els fatxes. Un embolic com una casa.
I perdona però què és avui l’esquerra? Tampoc et pensis que ho tenim gaire clar.
Haurem d’acabar dient que segons qui parla, i segons quina intenció manifesta, podem acabar sabent què vol dir quan diu democràcia o quan diu España.
Però: una de les poques coses que tenim clares és què volem dir quan diem “independència”.
Aquí no acceptem interpretacions ni canvis de significat perquè fa temps que ho sabem.
Salut i república.
