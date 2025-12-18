Rafel Santapau

Professor de literatura i teatre / Pintor, escriptor, músic i artista en general / Independentista radical./ Ateòleg / Absolutament cremat (ara no tant)

18 de desembre de 2025
Sense categoria
0 comentaris

Seguim endavant (12) Bon Nadal

dijous, 18-12-2025

 

 

Quan arriben aquestes dates la gent sol entendrir-se una mica.

Les guerres es relaxen, els canons deixen d’apuntar objectius civils, els parlaments no s’insulten tant o se’n van uns dies de vacances i els dolents habituals baixen la guàrdia.

El problema el tenim quan els líders mundials a més a més de dolents, són també imbècils.

Aquests ja no saps mai per on poden acabar esclatant. Igual tiren tres bombes al mig de la ciutat indefensa, que tallen l’aigua i la llum a la població que fa setmanes que estan sota zero. Qualsevol cosa.

Potser caldrà aclarir que es relaxen els cristians, els altres van per lliure i encara aprofiten aquests dies per fer més maleses que durant la resta de l’any.

Se sap que l’animal humà és molt perillós. Els teòcrates especialment.

Nosaltres no podem patir. El Partido Judicial segueix treballant de valent i amb l’ajut de la UCO ja tenen la democràcia espanyola contra la paret.

La Guàrdia Civil els fa la feina bruta.

Els feixistes segueixen avançant i l’extrema dreta es va consolidant a tot el món.

Per a la nostra sorpresa  a Xile han triat un president que diu que és pro Trump i pro Pinochet. Potser totes les atrocitats que ens van contar del Pinochet, segrestos, tortures i execucions  eren mentida?  o a la majoria de xilens se’ls ha girat el cap? No ho sabrem mai.

Bé, mira, nosaltres mirarem de ser més bones persones  i amb permís de la pesta aviar i de la pesta porcina, amb  la pell i la samarra menjarem ous i botifarra.

Bon Nadal a tothom que s’ho mereixi.

Salut i república.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!