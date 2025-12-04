Seguim endavant (10) Potser no està tot perdut.

dijous 4-12-2025
Ara diu que hi ha una revolta internacional de joves contra el sistema. No és una mala notícia, ans al contrari.
Se’ns està dient que el jovent deriva cap a la dreta, l’extrema dreta. Sortosament sembla que no són tots.
Hi una sèrie de manga “ One piece” que ha donat el nom i la bandera a aquest moviment. La bandera és la coneguda calavera pirata incorporant un barret de palla. Si veieu algú amb aquesta bandera pirata ja el podeu felicitar.
El moviment ha començat molt lluny. De moment Perú, Mèxic, Indonèsia, Marroc, i sembla que també a França. Cal suposar que se’ns anirà atansant.
Esperem que arribi aviat a casa nostra. Ho estem necessitant molt. El nostre jovent sí que sembla estar vivint a Disneyland o algun lloc semblant. Es així perquè els seus pares i tiets, deuen estar vivint a Port Aventura com a mínim.
Com si no, s’entén que ací no protesta ningú.? El Montoro encara no ha entrat a la presó, el Mazón encara és diputat i li han augmentat el sou.
El Borbó pare ha escrit un llibre que és una presa de pel i li promocionen amb bombo i platerets.
Un terç de la població està en risc de pobresa.
Han posat en marxa una estafa que afectarà a tots els cotxes i que ens costarà uns dos mil milions d’euros que es repartiran uns quants col·legues amb les benediccions del govern i no protesta ningú.
Com és que el jovent no encapçala una protesta massiva?
Mentre no arriba el meteorit potser que arribi One piece i hi hagi una protesta com cal, no?
Nosaltres, com que ja estem avesats, també hi podrem participar .
Salut i república.
