Seguim endavant (1) Desafiament a ultrança.

Dijous, 2-10-2025
Alguns analistes ho afirmen rodonament i uns altres ho neguen amb tot de cites i enquestes.
Estem o no estem en guerra? Hi ha o no hi ha una guerra declarada entre tots els països del món?
La resposta no és fàcil. Nosaltres, aquí plantats al mig de la Plaça, diràs que no estem en cap guerra, no? Estem prou tranquils. No ens amenaça cap tanc ni cap bomba sembla que hagi d’explotar immediatament.
Així i tot, recordem que alguns dels nostres estan a la presó o encara estan amenaçats pels escamots més agressius del Partido Judicial. L’altre dia, amb motiu del l’1 d’octubre –ni oblit ni perdó- van publicar la llista dels nostres que encara estan esperant l’amnistia i que encara estan pendents de judici, la qual cosa els impedeix moure’s lliurement i etc.
Vull dir que potser no estem en guerra però tenim companys empresonats. Nosaltres som dels que estan més bé. Però sí que hi ha guerra.
Només cal mirar un dia un telenotícies per veure la situació de milers o milions de persones. Una absoluta vergonya per ser que passem al segle XXI.
No cal fer la llista perquè se la sap tothom.
Res no dura però, eternament. Crec que la guerra de Gaza la podem donar per acabada. S’ha publicat que la majoria de països del món donen per bo el pla del Trump, àdhuc els països àrabs de la zona.
Si és així, s’ha acabat el bròquil: ja poden anar fent flotilles o caravanes de voluntaris tocant el Kumbayà que no tenim res a fer.
No tenim moltes alternatives, seguim protestant i seguim mantenint la nostra postura de desafiament a ultrança.
Salut i república.
