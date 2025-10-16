Seguim endavant (3) Estudiem el cas

Dijous 16-10-2025
Com que ja han fet la cerimònia que volien fer, de fet només hi va mancar alguna música i un cos de ball, hi ha qui creu que la pau ha arribat a Palestina.
Ni ha arribat. ni arribarà en els propers anys, això segur.
Segueixen fent per tot el món algunes manifestacions en favor de Palestina i demanant la pau. Ja està prou bé.
A Espanya tenen algun èxit perquè se sap que Espanya ha estat sempre a favor de l’autodeterminació de tots els pobles del món, de fora d’Espanya, això sí.
De la feta de Palestina encara podríem treure algun benefici si sabem jugar oportunament les cartes.
Resulta que l’impresentable Netanyahu va fer un comentari dient que si Espanya està tan a favor de fer dos estats a Israel, Israel podria estar a favor de que es fessin dos o tres estat a Espanya concedint la llibertat del País Basc i sobretot de Catalunya que l’ha demanat tant i amb tant de suport popular.
L’Estat espanyol, tot i la seva eufòria autodeterminista ha fet com que no sentia res i ni tan sols ha volgut comentar la pensada.
La caverna que tradicionalment ha estat anti jueva ara s’ha fet pro Netanyahu però si toca la unitat de la pàtria això és imperdonable i en efecte l’han castigat també amb el silenci.
Es cert que el defensor de la idea és un impresentable i el showman que el patrocina també, però la idea és bona i nosaltres faríem molt ben fet de donar-li recolzament. Si tota la gent que crida “Palestina lliure” cridés “Catalunya lliure”, ens aniria molt bé.
Estudiem el cas.
Salut i república.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!