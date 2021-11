Donec perficiam (98) Quis custodiet ipsos custodes?

dijous 11 de novembre de 2021

Ja se’m perdonarà la llatinada però és una cita de Juvenal, que ens adverteix d’un perill molt actual. Qui ens protegirà de qui ens ha de protegir?

Ve la cosa a compte de la llei mordassa i els milers de represaliats que encara tenim amenaçats.

Amb la tradicional modèstia del poder dictatorial havien batejat la llei mordassa amb el suggerent nom de Llei Orgànica de protecció ciutadana. Ja veus que és bonic. Una llei per protegir-nos.

En realitat es tractava de protegir el poder. La policia i la Guàrdia civil, amb tota la cara dura.

Ara diu que volen suavitzar una mica aquesta llei mordassa, diu que ja no serà delicte acudir a una manifestació sense haver avisat abans, que ja no serà delicte gravar l’actuació de la policia i fer-la pública i que no serà delicte mirar d’aturar un desnonament. Calma però, perquè del delicte d’odi, per exemple, no han dit res i igual va i si mires malament el policia que t’està atonyinant, incorres en un delicte greu. Tampoc ens sorprendria.

Se sap que la policia et pot declarar terrorista o violent o dir que els amenaçaves i sempre hi haurà un jutge o tres, que s’ho creuran.

Sembla impossible però una associació de la Guàrdia Civil ha dit que això de gravar els agents i poder qüestionar la veracitat dels atestats són “aberracions jurídiques”. Com poder jutjar l’emèrit o poder parlar d’autodeterminació en un parlament. Sospito.

No sé qui ens protegirà.

Un avís final: tots els espanyols, tret dels fatxes, estan en perill. Els independentistes catalans ho estem molt més.

Salut i república.