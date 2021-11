Donec perficiam (97) Canvi climàtic

dijous 7 de novembre de 2021

Diràs que els governs comencen a preocupar-se pel canvi climàtic.

Hi ha un seguit de fenòmens que ens són familiars: pèrdua de les glaceres, sobretot a l’Artic, augment de malalties d’origen animal, onades de calor cada cop més freqüents i més fortes, escassetat d’aigua, acumulació incontrolada de plàstics als mars, muntanyes de residus, abocadors atapeïts. Ho sap tothom.

Pel que fa a la manca d’aigua potable es calcula que l’any 2050 hi haurà 150 milions de migrants buscant aigua. La guerra de l’aigua.

El canvi climàtic està provocant un augment evident d’inundacions, sequeres, destruccions de costes, ports i platges, conflictes militars i migrants de la fam.

Llavors per què no s’ha atacat directament el canvi climàtic i fa molts anys? La resposta és clara i evident. No s’ha fet res contra el canvi climàtic perquè el model de vida occidental i el seu sistema econòmic, el capitalisme, són la causa del problema. Tots els esforços per evitar la catàstrofe xoquen directament amb una elit que té el control de l’economia, de l’activitat política i dels mitjans de comunicació. Un 20% de la població generem el 70% dels residus.

Dissortadament, el sistema capitalista a nosaltres ens va molt bé. Ens estem carregant el planeta però, de moment, tenim de tot.

Ara li estem començant a vore les orelles al llop i sembla que els governs volen passar a l’acció. Porten, però, tants anys al servei de les grans empreses que serà difícil.

Caldrà fer alguna cosa. Pensa global i actua local. Actua.

Salut i república.