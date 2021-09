Donec perficiam (90) Genis de fireta

dijous, 16 de setembre de 2021

Sempre havia defensat que, parlant de política i antropologia, España era el territori amb més genis per metre quadrat. Potser algun país de l’Amèrica llatina podria competir. Potser.

He llegit que el MHP ha humiliat tots els espanyols fent que el Pedro Sànchez hi participi en una taula on parlaran “de govern a govern” amb els catalans. Quina vergonya.

També he llegit que Pedro Sànchez i el MHP Aragonès, han humiliat tots els catalans perquè a la taula no parlaran de segons què i el president espanyol només hi serà una estona.

He llegit que el MHP ha donat un cop a la taula i ha fet valdre la seva autoritat perquè no ha permès que intervinguin elements que no formen part del govern.

També he llegit que la negativa del MHP ha estat una prova de debilitat, covardia i botiflerisme en no deixar que participin elements que el podien deixar en evidència en demostrar-se la seva superioritat moral i intel·lectual. Qui té por dels esmentats elements? Es preguntava un linx de les xarxes, donant la resposta per sabuda.

Hi ha qui demana, entre amenaces, insults i crides a la pàtria, que a la taula es parli també de l’ampliació del Prat, de Rodalies i del delta de l’Ebre. Com ha de ser, panda de traïdors, botiflers, caragirats. .

Es un lamentable espectacle.

Calma però, perquè els queden quatre dies.

Nosaltres, mentre els genis van parlant, dient-se el nom del porc, seguim reclamant la nostra llibertat, la independència, l’amnistia i la fi de la repressió.

Elegància sobretot.

Salut i república.