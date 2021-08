Donec perficiam (85) Tossudament alçats

dijous, 12 d’agost de 2021

Com altre no, la pandèmia està deixant seqüeles d’un cert interès entre la població en general.

Els més llestos de cada casa van dient que no cal que ens vacunem, que tot plegat és un gran negoci de les multinacionals de la farmàcia que l’únic que volen és seguir amb els seus guanys.

Asseguren que ens volen implantar un xip que diu que ens ha de modificar l’ADN i que ens deixarà per sempre més en mans de les horribles maquinacions de tenebroses sectes.

El Bill Gates i els tecnòlegs del G-5 se veu que són els responsables de tot plegat.

El discurs negacionista, tot i ser una poca soltada de primer nivell té un gran èxit. Es barat, fàcil d’entendre i no demana cap tipus de demostració.

Efectes secundaris semblants presenta la lluita per la independència que mantenim una colla d’exaltats contra les opinions d’uns quants saberuts de la caverna.

Els més llestos de cada casa, ja saben, i ens ho diuen diàriament, que no hi ha res a fer. Que l’esperit de l’1 d’octubre ha mort i que anem cap a un autonomisme més o menys declarat. Que no cal que sortim a manifestar-nos ni a dir res. Que no cal que ens tornem a trobar a cap Plaça a cantar res, perquè tot és temps perdut. Que els nostre polítics, s’han venut a l’enemic a canvi d’un bon sou i la corresponent cadira.

El mateix discurs embolicat amb proclames patriòtiques, ens l’està fent una colla de ganduls nostrats.

També tenim una resposta per a ells: Vosaltres quedeu-vos a casa, al sofà, que nosaltres seguirem tossudament alçats.

Salut i república.