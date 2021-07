Donec perficiam (81) El fòssil que tenim

dissabte 17 de juliol de 2021

Sempre és fàcil comprovar que l’Estat espanyol és com una caguerada d’un diplodocus solidificada amb els anys i fossilitzada. Dura com una roca.

No canvien mai. Hi ha coses que semblava que s’havien superat, que havien aprés alguna cosa, però ja es veu que no.

Hi ha les constants imperialistes, carpetovetòniques que no canviaran mai.

Per exemple, amb tot el que està passant a Sudamèrica, la caverna mediàtica, alegre i festivalera, s’ha llançat en tromba sobre Cuba a donar lliçons de democràcia, de capteniment i de bon govern.

El Sr. Borrell, amb la cara més dura que el ferro, ha dit textualment que el govern cubà hauria de permetre les manifestacions i deixar votar al poble. Del que va passar a Catalunya i del que està passant encara amb els més de tres mil represaliats no ha dit ningú ni mitja paraula. Vivaspaña.

Ara també hem sabut que el Sr. Borbó pare, es va dedicar durant anys a traficar amb armes amb els països àrabs. Vivaspaña.

Una advocada basca va ser brutalment torturada per la G.C. Ni un comentari per part del govern, ni de l’oposició constitucionalista, no cal dir. Vivaspaña.

Els riscos de la pandèmia segueixen en augment i no caldrà afegir gran cosa.

Tinc un amic que m’ha dit que això de treure ara les declaracions del tal Florentino Pérez sobre uns jugadors del Real Madrid i un entrenador que tenien, no té més intenció que tapar el que està passant i que no en parlem ningú.

Serà possible?

Vols dir?

D’un país com España t’ho pots esperar tot.

Salut i república.