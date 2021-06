Donec perficiam (77) Més baix encara.

dijous, 17 de juny de 2021

Ens pensàvem que la Justícia espanyola (manipuladora) ja no podria caure més baix del que havia caigut i, una vegada més, estàvem equivocats. Sí que podia caure més baix i ara ho ha fet.

El tribunal de Cuentas, una organització familiar, ben bé mafiosa , ha decidit passar a l’atac de la manera més grollera possible.

Segons que han decidit, la Generalitat va destinar fons públics a promoure el procés i això ha de ser severament castigat.

La llista dels encausats és francament esfereïdora: Artur Mas, Carles Puigdemont, Francesc Homs, Neus Muntané, Oriol Junqueras , Jordi Turull i Raül Romeva, entre els més coneguts. Els acusen ni més ni menys que de malversació.

A banda dels més coneguts també hi ha imputats els Delegats de la Generalitat de Catalunya a l’estranger i a la Unió Europea. Tots acusats de malversació.

Això es presenta a l’opinió pública espanyola, sempre tan soferta, com lladres de camí ral que es quedaven amb els diners de tots els espanyols.

El cas més flagrant, tant que ha despertat un cert interès internacional, ha estat el cas d’ Andreu Mas-Colell, que va ser conseller de la Generalitat molt abans que comencés el procés.

Es igual, també l’han acusat i, de moment, ja han dit que li embargaran tots els seus bens i comptes corrents. Es a dir, el deixaran en la més negra ruïna, per la cara, perquè ni li han fet cap judici ni res. VIVASPAÑA i punt.

Després diu que si no van a sopar amb el Preparao. No em facis dir on haurien d’anar en comptes d’anar a sopar.

Va, marxem.

Salut i república.