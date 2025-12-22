Racisme i colonialisme: “set catalans, si hi comptem Lamine”

Ahir, durant la retransmissió del partit amb el Vila-real, un periodista va fer el recompte dels jugadors catalans del Barça i va dir “Sis, set si hi comptem Lamine”. Les xarxes van bullir de seguida per aquest comentari que fa pudor a racisme. Nascut a Esplugues, deien els més informats, i criat a Mataró per què, si no és perquè és negre fill d’africans, s’hauria de dubtar de la seva catalanitat?
Una de les coses que més m’agrada de l’esport és la sinceritat amb que la gent s’expresa obertament. Una sinceritat impensable en cap altre camp. Als esports, sigui el que sigui, els catalans són els nascuts a Catalunya, i para de comptar. Lamine Yamal és català pel mateix motiu que ho és Marc Barta, tot i que viu a Sevilla perquè juga al Bètis, i que no ho és Pedri (que, com tothom sap, és canari) ni ho han estat mai Messi (argentí) o Iniesta (manxec). Pero…
Vet aquí que quan hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, aquelles en que ens diuen que no-sé-quants milions de catalans votem la composició del nostre Parlament, en Marc Bartra no pot votar perquè no viu a Catalunya i sí ho poden fer tant Pedri com Messi i Iniesta. Perquè a l’hora de votar es considera català qui té la nacionalitat espanyola i està empadronat a Catalunya (o empadronat a l’estranger si l’últim empadronament a l’estat espanyol va ser a Catalunya). Per això en Marc Bartra, que viu a Sevilla, no pot votar a les eleccions al Parlament de Catalunya i sí ho poden fer Pedri, Messi i Iniesta.
Si en Marc Bartra és català per què no pot votar a les eleccions al Parlament de Catalunya? I si ni Pedri, ni Messi, ni Iniesta són catalans per què ells sí poden votar al Parlament de Catalunya? Són catalans o són colons?
