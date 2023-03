Ara fa 100 anys, al febrer de 1923, Einstein va venir a Catalunya, convidat per la Mancomunitat, per fer-hi un curs monogràfic sobre la teoria de la relativitat. Aquesta fet, malauradament poc conegut a casa nostra, és el punt de partida d’aquesta novel·la històrica amb el rerefons d’un suposat complot per assassinar-lo.

Einstein era molt més que un científic a qui acabaven d’atorgar el premi Nobel. Probablement no hi hagi hagut mai cap científic tan conegut, respectat i admirat fora dels cercles acadèmics com ho va ser ell. Einstein també va ser un home que en uns temps molts convulsos va aprofitar la seva fama i el seu prestigi per defensar les causes en què creia, com ara el pacifisme i el respecte a les minories ètniques, culturals o religioses. Tot plegat va fer que aquest jueu alemany tingués tants admiradors fervents com enemics acarnissats, especialment a casa seva, on l’any 1923 el nazisme ja començava a campar pels carrers.

Amb el rerefons de les quatre conferències d’Einstein a Barcelona la novel·la ens du pels conflictes socials i polítics tant d’Alemanya com de la Catalunya d’aleshores. L’Alemanya de la hiperinflació, dels intents de cop d’estat per tombar la República de Weimar, i dels assassinats polítics com el del seu ministre d’afers exteriors, el jueu Walter Rathenau. La Catalunya dels anys del pistolerisme i també dels cops d’estat. Només 9 dies separen la darrera de les quatre conferències que Einstein va impartir a casa nostra de l’assassinat del noi del sucre, en Salvador Seguí, i set mesos del cop d’estat i la dictadura militar d’en Primo de Rivera. Una dictadura que suprimiria la Mancomunitat que havia convidat Einstein i forçaria el seu president, l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, a l’exili.

Liquideu Einstein

Andreu González

Capital Books (2022)

210 pàgines

(Article publicat al butlletí digital Recercat, de la Direcció General de Recerca de la Generalitat, 28/02/2023)