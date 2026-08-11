Eclipsi o cometa Halley?

Què diríeu que és aquesta imatge? La cua és la d’un cometa però si mirem “la capçalera” sembla la mica d’aurèola solar que es pot veure en el moment d’un eclipsi total de Sol. Què és? Perquè d’una cosa en podem estar segurs, i és que aquesta imatge fa referència a un d’aquests dos fets astronòmics que es van produir l’any 1066.
Ara sabem que va ser el cometa Halley el que va alterar el cel nocturn entre els mesos de març i juny d’aquell any a una època en que els canvis al cel eren fàcilment interpretables com a senyals divins. Per acabar-ho d’adobar el 16 de juny d’aquell mateix any a Anglaterra van presenciar un eclipsi total de Sol i els anglosaxons que aleshores hi vivien van saber que una de grossa els estava a punt de passar. Però què? I, el més important, era un senyal de bon o de mal averany?
Al setembre d’aquell any es van pensar que ja ho tenien. A Stamford Bridge (sí, com el camp del Chelsea) els anglosaxons van aconseguir una gran victòria contra els viquings que cíclicament atracaven a les costes per saquejar-los. Hi atracaven per atracar-los. És una batalla important a la història d’aquelles terres perquè la desfeta viquinga va ser tal que és el punt final als seus saquejos a l’illa. Els anglosaxons cofois, es van pensar que els senyals del cel havien estat bon auguris.
Però l’any encara no s’havia acabat, estaven tot just al setembre i només un mes després, van haver de fer front a un enemic inesperat: els normands. Els corrents i les marees del Canal de la Mànega són una mena de protecció natural per a la Gran Bretanya, és fàcil navegar cap al continent però és molt difícil fer-ho a l’inrevés. L’octubre de 1066, però, els normands ho van aconseguir i els anglosaxons, molt afeblits després de la guerra amb els viquings, van ser derrotats pels normands a la batalla de Hastings. És un dels fets més importants de la història d’Anglaterra que marca l’inici de la dominació normanda sobre els saxons. Si heu llegit el capitán Trueno us sonarà una mica…
Els guanyadors, com sempre, van volen immortalitzar la seva gran victòria però en lloc de gravar-ne les escenes en unes pedres van decidir dibuixar-les en un gran tapís, el tapís de Bayeux. On hi podem veure aquesta imatge.
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