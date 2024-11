Diari de campanya (divendres 29)

A més d’una nova executiva, els militants d’ERC demà també triarem 30 nous membres per al Consell Nacional. Cadascú de nosaltres pot votar fins a 10 dones i 10 homes. Jo sóc un dels candidats i t’agrairia que em fessis confiança amb el teu vot. Si has rebut aquest missatge és o bé perquè ets entre els meus contactes o perquè algú te l’ha reenviat. Per si no em tinguessis a la teva agenda, sóc en Quim Bosch Batlle i en aquest Whatsapp et diré què crec que hi podria aportar (trobaràs més detalls en aquest fil del meu perfil de X/Twitter.

D’entrada confio en que, tal i com s’han compromès les 3 candidatures a l’Executiva Nacional, hi hagi els canvis necessaris en el funcionament del Consell Nacional perquè pugui ser el que se suposa que hauria de ser: el Parlament d’ERC. Si no es fan aquest canvis cap dels 30 candidats que demà seran escollits hi podrà aportar gaire cosa.

Què hi podria aportar jo? Una mirada diferent, perquè el meu perfil és força diferent del de la majoria dels qui són a prop de la direcció del partit. No treballo pel partit ni tinc cap càrrec, treballo com a gerent a un centre de recerca i tinc experiència laboral tant al sector públic com al privat. I també he estat a l’atur, on també s’hi aprenen moltes coses. La meva formació acadèmica també és “diferent”, no sóc economista, jurista, politòleg, o sociòleg… sóc doctor en física. I la meva experiència vital inclou haver viscut i treballat 5 anys a l’estranger (la República d’Irlanda).



Al 2021 vaig guanyar el Premi d’assaig de la Fundació Irla pel llibre Una asimetria cartografiada. Els Països Catalans i Espanya en 27 mapes. Aquí tens un enllaç a l’entrevista que en Xavier Grasset em va fer al programa “Més 324”.

Per tot plegat crec que podria aportar una mirada diferent, complementària, a la de la majoria dels membres del Consell Nacional. I si surto escollit em comprometo a informar els militants d’ERC (respectant els límits de confidencialitat que s’apliquin en cada ocasió) del desenvolupament de les sessions del Consell Nacional i del meu posicionament en cada un dels temes. I com que no cal esperar a demà per exercir la transparència, et diré què he votat i què votaré en les darreres dues grans decisions a què els militants d’ERC ens hem afrontat: aquest agost vaig votar NO a la investidura d’en Salvador Illa, i demà votaré Nova Esquerra Nacional per a la nova executiva.

Aquest és un missatge genèric. Envio el mateix missatge per a tots els militants d’ERC que tinc a la meva agenda, tant als qui van votar que no a la investidura de l’Illa com als qui van votar-hi que sí. I és el mateix missatge per als qui votaran Nova Esquerra Nacional, Militància Decidim o Foc Nou. Ho faig deliberadament, perquè el que compta és que tots som companys de partit i és normal que ens alguns temes tinguem opinions diferents, no és cap problema. El que sí seria un problema seria pensar que els militants d’ERC ens hem d’amagar o hem d’amagar les nostres idees.

T’agrairia que reenviessis als companys/es d’ERC a qui creguis que els podria interessar. Salut i sort a tots plegats!

