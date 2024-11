Diari de campanya (diumenge 24)

Les paraules són importants, i en política la batalla per les paraules és la batalla pel relat i qui el guanya, qui imposa el seu marc mental, té molt de guanyat. Una batalla és que de moment perdem és quan es parla d’independentistes i no independentistes…

Perquè no és veritat que a Catalunya la meitat siguem independentistes i l’altra meitat no. A Catalunya, com a tot arreu tothom és independentista. El que canvia és de la independència de qui parlem, i qui està en contra de la independència de Catalunya està a favor de la independència d’Espanya. Per això no qüestionen l’existència de l’exèrcit espanyol (quina és la seva missió). La diferència no és que uns siguin independentistes i altres no… La diferència és que per uns els seu país és Catalunya i per altres el seu país és Espanya.

Sabeu com en diuen a Espanya de la guerra del francès (la d’en Napoleó)? La guerra de la independència. I quina és la festa de la comunitat de Madrid? Els 2 de maig! Hi ha res més independentista que això?

Anteriors apunts del Diari de campanya:

Dijous, 21 de novembre

Divendres, 22 de novembre

Dissabte, 23 de novembre