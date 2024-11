Diari de campanya (dimecres 27)

Els #TuitsDeCampanya d’avui són sobre què crec que puc aportar al Consell Nacional. D’entrada cal confiar que, tal i com les 3 candidatures s’han compromès, el funcionament del Consell Nacional canviï de soca-rel perquè pugui ser el que hauria de ser: el Parlament intern del partit. Si això no canvia ni jo ni ningú no hi podrà aportar res.

Què podria aportar-hi jo? Una mirada diferent, complementària a l’habitual. En què em baso? En la meva formació i la meva activitat laboral.

Treballo “fora del partit”. Fa gairebé 10 anys que sóc gerent d’un centre de recerca. Abans havia treballat tant al sector públic com al privat. Al privat tant com empleat com a autònom (no me’n vaig sortir, sé per experiència pròpia que és molt dur i difícil). He estat investigador, he treballat fent classes, instal·lant aires condicionats, fent de programador informàtic, dissenyant pàgines web, organitzant activitats de divulgació científica… I he estat a l’atur, una experiència que on també s’aprenen moltes coses.

I la meva formació acadèmica (doctor en física) també em fa un “rara avis” en un món dominat per juristes, économistes i politòlegs. Per tot això crec que la meva mirada, la meva veu seria diferent, i crec que això seria positiu.

Anteriors apunts del Diari de campanya:

Dijous, 21 de novembre

Divendres, 22 de novembre

Dissabte, 23 de novembre

Diumenge, 24 de novembre