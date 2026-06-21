Segur que us hi heu fixat. Quan la Lluna no és plena, més enllà de la part que destaca al cel nocturn perquè reflecteix la llum del Sol hi podem intuir, d’una manera molt tènue, la part que teòricament no hauríem de veure gens perquè no li arriba la llum del Sol (la Terra la tapa). Doncs aleshores, per què la veiem una mica?
La resposta és aparentment molt simple però només aparentment. Si fem l’analogia amb el que passa a la Terra, què vol dir que no li arriba la llum del Sol? Doncs que és de nit. I què passa a la Terra quan és de nit? És negra nit? No sempre, hi ha una mica de claror que és la llum del Sol que no ens arriba directament (perquè és “a l’altre cantó de la Terra”) sinó que ens arriba reflectida per la Lluna, com si fos un mirall. Per això a les nits de Lluna plena hi ha més claror que les altres nits, el clar de Lluna. Doncs què passa a la Lluna quan on li arriba directament la llum del Sol? Que hi ha zones que no estan completament a les fosques sinó que els arriba la llum del Sol que els reflecteix la Terra que hi ha al seu “cel nocturn” (però només a les zones que no són al que anomenem cantó fosc de la Lluna, perquè aquest mai “mira” la Terra). És la llum del seu “clar de Terra” que fa que la Lluna no estigui completament a les fosques i per això, de la Terra estant, podem veure molt tènuement aquesta part de la Lluna, perquè una mica de llum sí que hi arriba. L’hi enviem nosaltres.
I qui va fer aquest raonament? Galileo Galileu, qui, a més, va fer servir una expressió molt maca perquè va dir que si la Lluna ens dona una mica de llum a les nostres nits la Terra també ho fa “en justa correspondència” .
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