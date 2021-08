Més invasió migratòria per minoritzar-nos més

En motiu de qualsevol guerra, conflicte, desastre ecològic, etc. que passa al món s’aboca sobre Europa tota quanta població no europea, musulmana sobretot, hi ha en dificultats reals o aparents, per tal d’anar substituint la població autòctona minoritzant-la. Solidaritat, en dien. Tret al peu, n’haurien de dir.

A Catalunya, VOLEM ACOLLIR!, aquesta nova entrada massiva d’immigrants des de tombant de segle, fa que els catalans anem quedant més minoritzats entre el conjunt de residents que hi ha al país. El processisme, JxCat, ERC i CUP, anima a aquesta invasió i a aquesta minorització nacional. Aviat serem 10 milions, oi? Se’ls en fot la desaparició del català i de la cultura catalana en amplies zones del país. Si durant el franquisme es va propiciar la immigració espanyola a grans àrees al voltant de Barcelona i Tarragona, ara la nova immigració ho fa arreu del país i s’acarnissa sobretot en aquelles zones on la catalanitat era més normal. Avui a Balaguer, Mollerussa, Vic, Olot o Salt la llengua d’integració, la llengua franca, és el castellà. A les grans àrees metropolitanes costa cada vegada més trobar-hi vestigis de catalanitat.

Certament que el processisme i l’esquerra en general ha elaborat una coartada: ser català és una simple qüestió de veinatge, d’empadronament i ni tan sols això. Sense cap més atribut. Cap més. Cap.