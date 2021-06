Insaciable promoció LGTBI+

El bombardeig promocional LGTBI+ és insaciable i total. Per terra, mar i aire. Sempre és l’hora de celebrar una efemèride, una setmana o un mes de promoció exhaustiva. Decaigut el marxisme el post-marxisme s’ha reinventat i la punta de llança és la Ideologia de Gènere i el seu braç armat el moviment LGTBI+

Va ser l’ara president autonòmic de la catalunyeta moderneta i progre, Pere Aragonès, qui va dir fa poques setmanes en un dels debats fallits com a candidat al Parlament “persones que menstruen”. Prohibit dir “dones”. Imposició de la CUP, cert, però també és ben probable que sigui convicció personal. Dir que les dones menstruen és transfòbic. El correcte és dir “persones que menstruen”, ja que poden menstruar dones i homes i tot un reguitzell de categories inclassificables. Una dona que se “sent” home, ja és un home que menstrua. Així de senzill… i d’idiota. Se’n diu “autodeterminació de gènere” Per Sant Pere diuen que el Doctor Sánchez i la ministra Irene Montero ho aprovaran al Parlament de Madrid. Si, “autodeterminació de gènere” Ja en sentiran a parlar si encara no ho han fet.