L’era del retrocés ambiental ¡By Trump!

Mentre la decadència de les mesures ambientals s’assenta als passadissos del poder, emergeix una realitat incòmoda en el panorama nord-americà: estem presenciant el que podria ser el major desmantellament de proteccions ambientals en la història moderna del país.

Després de quatre dècades cobrint polítiques ambientals des de la històrica creació de l’EPA (Environmental Protection Agency) sota Nixon fins a les ambicioses promeses de l’administració Biden, puc afirmar sense embuts que el gir actual representa un moment decisiu per al nostre planeta.

La velocitat i l’abast del desmantellament ambiental iniciat per l’administració Trump des del gener sorprèn fins i tot els observadors més experimentats. En tot just tres mesos, hem estat testimonis d’una transformació radical que amenaça amb revertir dècades d’avenços en protecció ambiental i acció climàtica.

EL PLA MESTRE

Sorgeix una imatge clara: aquestes accions no són decisions aïllades sinó part d’una estratègia integral, descrita internament com a “alliberament energètic americà”. El pla té cinc pilars fonamentals:

La retirada de l’Acord de París, anunciada amb gran cobertura mediàtica el 20 de gener, representa només la punta de l’iceberg. A diferència del 2017, quan la sortida va ser més simbòlica que efectiva (revertida poc després per Biden), la retirada actual es produeix en un context molt més volàtil: el 2024 s’acaba d’establir com l’any més càlid registrat, superant per primera vegada la barrera crítica d’1,5 °C.

“Això no és només un gir polític”, és un abandonament sistemàtic del consens científic en el moment més crític per a l’acció climàtica global

Les reverberacions d’aquesta decisió ja es noten en capitals d’arreu del món. Fonts diplomàtiques europees confessen preocupació per un possible efecte dòmino, mentre representants de països insulars utilitzen termes com “traïció existencial”.

L’ATAC SILENCIÓS

Més enllà dels grans titulars sobre l’Acord de París, l’administració ha llançat un atac menys visible però potencialment més devastador: la reconsideració dels fonaments científics que sustenten la regulació climàtica.

El 12 de març, en un moviment que recorda el “Divendres de la Nit de la Massacre” de Nixon però amb implicacions molt més àmplies, l’EPA va anunciar la seva intenció de revisar —i probablement anul·lar— troballes científiques fonamentals sobre els perills de la contaminació climàtica.

Aquest atac a la ciència ve acompanyat d’alguna cosa que no es veia des dels dies més foscos del maccarthisme: la censura de termes relacionats amb el canvi climàtic a institucions federals.

És com si haguéssim tornat 70 anys enrere, però amb un planeta en molt més perill

L’EMERGÈNCIA FABRICADA

Potser el moviment més astut des d’una perspectiva de l’estratègia política ha estat la declaració d’una “emergència energètica nacional”. Aquesta maniobra, executada el primer dia de mandat, proporciona al president poders extraordinaris per desmantellar proteccions ambientals sota el pretext de seguretat nacional.

La jugada no és nova al manual polític, però la seva aplicació a l’àmbit energètic representa una innovació preocupant.

Estan utilitzant eines dissenyades per a desastres naturals i amenaces externes per revertir el seu propòsit en contra del canvi climàtic

Les conseqüències ja es materialitzen en llocs com Alaska, on permisos de perforació prèviament rebutjats per impacte ambiental han estat sobtadament aprovats sota aquesta declaració d’emergència.

LES XIFRES DEL DESASTRE

L’impacte quantificable d’aquestes polítiques és alarmant. Anàlisis d’experts independents projecten que, si es manté el rumb actual, les emissions nord-americanes podrien augmentar entre un 24% i un 36% per al 2035 en comparació amb la trajectòria anterior.

Per contextualitzar aquestes xifres: un augment de 2.700 milions de tones d’emissions addicionals per al 2030 (equivalent a les emissions anuals totals de l’Índia) podria ser la diferència entre mantenir l’escalfament global sota control o desencadenar punts d’inflexió irreversibles en el sistema climàtic.

Frances Colón, investigadora principal de l’Equip de Clima Internacional, em va compartir models que mostren com aquestes polítiques podrien empènyer la trajectòria d’escalfament global cap als 3,2 °C per a finals de segle —molt lluny del llindar d’1,5 °C considerat crític per evitar els pitjors impactes.

Mirar: Crit d’alerta dels científics nord-americans per les retallades de Trump

EL BUIT DE LIDERATGE I ELS SEUS BENEFICIARIS

La retirada nord-americana del lideratge climàtic crea un buit que ja està sent omplert per altres actors.

Darrere dels nous actors, s’amaga una realitat estratègica: la Xina veu la retirada americana com una oportunitat d’or per consolidar el seu domini en el sector de les energies renovables i guanyar influència geopolítica.

Mentrestant, a l’Amèrica Llatina, els impactes ja comencen a fer-se notar. Les incerteses generades per les polítiques nord-americanes han envalentit interessos extractivistes. “Si els Estats Units no es preocupen pel clima, per què ho hauríem de fer nosaltres?”

EL PREU A PAGAR

Les conseqüències d’aquest retrocés ambiental van molt més enllà de les xifres abstractes d’emissions. En converses amb científics del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic, emergeix una imatge pertorbadora del món que podríem heretar si aquestes polítiques es mantenen.

Un escalfament de 3,2 °C per a finals de segle no representa simplement “una mica més de calor”. Significa zones costaneres inundades des de Miami fins a Bangladesh, sequeres catastròfiques en regions agrícoles vitals, i esdeveniments extrems que convertirien tragèdies com l’huracà Katrina en fets rutinaris. Estem parlant d’un món fonamentalment transformat!

Quant durarà aquesta era de retrocés ambiental? Depèn de múltiples factors: resistència judicial, pressió internacional, opinió pública i, de manera crucial, resultats electorals futurs

El que està clar és que el temps per a una acció climàtica significativa s’esgota. Els models científics assenyalen un “punt de no retorn” al voltant del 2040, quan l’escalfament podria desencadenar retroalimentacions positives que farien irreversible el procés, fins i tot davant mesures dràstiques posteriors.

Com a corresponsal que ha cobert des de la primera Cimera de la Terra a Rio fins a les actuals convulsions polítiques, puc afirmar que mai abans la bretxa entre el que la ciència exigeix i el que la política ofereix havia estat tan àmplia i perillosa.

La pregunta que ens hem de fer no és simplement què signifiquen aquestes polítiques per al llegat d’una administració, sinó què signifiquen per al futur habitable del nostre planeta. La resposta, em temo, podria ser més devastadora del que molts estan disposats a reconèixer.