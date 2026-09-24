Decidim organitza la xerrada-debat «Unitat o barbàrie? Impacte de les propostes de convergència de les esquerres al País Valencià», un espai de reflexió sobre el moment polític valencià i els reptes de construir un projecte al servei dels interessos de la majoria.
La trobada comptarà amb la participació de Ricard Chulià, Zahia Guidoum i Rosanna Martínez Ferrandiz, i serà moderada per Bonaventura Casanova.
📅 Dijous 24 de setembre
🕖 19 h
📍 Teatre Micalet
📍 València
Participants:
• Ricard Chulià, assagista i membre de Més-Compromís.
• Zahia Guidoum, presidenta de Decidim.
• Rosanna Martínez Ferrandiz, presidenta d’Escola Valenciana.
• Modera Bonaventura Casanova, membre de Decidim.
L’acte vol contribuir al debat públic sobre la sobirania, els drets socials i les propostes de convergència de les esquerres davant l’actual context polític al País Valencià.
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