Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

24 de setembre de 2026
Agenda Procés
0 comentaris

Unitat o barbàrie? Debat sobre la convergència de les esquerres al País Valencià

Decidim organitza la xerrada-debat «Unitat o barbàrie? Impacte de les propostes de convergència de les esquerres al País Valencià», un espai de reflexió sobre el moment polític valencià i els reptes de construir un projecte al servei dels interessos de la majoria.

La trobada comptarà amb la participació de Ricard Chulià, Zahia Guidoum i Rosanna Martínez Ferrandiz, i serà moderada per Bonaventura Casanova.

📅 Dijous 24 de setembre
🕖 19 h
📍 Teatre Micalet
📍 València

Participants:
• Ricard Chulià, assagista i membre de Més-Compromís.
• Zahia Guidoum, presidenta de Decidim.
• Rosanna Martínez Ferrandiz, presidenta d’Escola Valenciana.
• Modera Bonaventura Casanova, membre de Decidim.

L’acte vol contribuir al debat públic sobre la sobirania, els drets socials i les propostes de convergència de les esquerres davant l’actual context polític al País Valencià.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!