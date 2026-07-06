Procés Constituent

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6 de juliol de 2026
Agenda Procés
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Taula de debat sobre la Resclosa d’Ullà

L’Associació de Naturalistes de Girona organitza i modera una taula de debat sobre el futur de la Resclosa d’Ullà i els seus efectes sobre els ecosistemes del Baix Ter.

La trobada abordarà què ha suposat el trencament de la resclosa, quin impacte té sobre el riu i els seus ecosistemes, si continua sent un element útil per a la gestió de l’aigua o si cal replantejar-ne el futur.

Hi participaran Pau Mas-Ramon, d’Aigua és Vida Girona; Teia Puigvert, del Consorci del Ter; Quim Pou, de La Sorellona, i Francesc Xavier Quintana, de la Universitat de Girona.

📅 Dimecres 8 de juliol
🕕 De 18 a 20 h
📍 Museu de la Mediterrània, Torroella de Montgrí

Una oportunitat per compartir coneixement, punts de vista i debat sobre la gestió de l’aigua i el futur del riu Ter.

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