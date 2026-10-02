«Que esclati la pau!»: acte literari i musical a Barcelona

«Que esclati la pau!»: acte literari, musical i reivindicatiu a Barcelona
El PEN Català i la Llibreria Ona organitzen «Que esclati la pau!», un acte literari, musical i reivindicatiu que reunirà diferents veus de la literatura i la cultura.
📅 Divendres 2 d’octubre de 2026
🕕 18 h
📍 Llibreria Ona — Barcelona
La benvinguda i obertura anirà a càrrec de Laura Huerga i Jordi Armadans.
Durant l’acte hi haurà lectures de textos a càrrec de:
• Anna Gual
• Nadia Ghulam
• Marta Marín-Dòmine
• Gemma Rodríguez
• Gemma Ventura-Farré
• Dani Vilaró
• Marta Vives
Una trobada que uneix literatura, música i reivindicació sota una crida compartida per la pau.
Organitzen: PEN Català i Llibreria Ona.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!