Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

2 d'octubre de 2026
Agenda Procés
0 comentaris

«Que esclati la pau!»: acte literari i musical a Barcelona

«Que esclati la pau!»: acte literari, musical i reivindicatiu a Barcelona

El PEN Català i la Llibreria Ona organitzen «Que esclati la pau!», un acte literari, musical i reivindicatiu que reunirà diferents veus de la literatura i la cultura.

📅 Divendres 2 d’octubre de 2026
🕕 18 h
📍 Llibreria Ona — Barcelona

La benvinguda i obertura anirà a càrrec de Laura Huerga i Jordi Armadans.

Durant l’acte hi haurà lectures de textos a càrrec de:

• Anna Gual
• Nadia Ghulam
• Marta Marín-Dòmine
• Gemma Rodríguez
• Gemma Ventura-Farré
• Dani Vilaró
• Marta Vives

Una trobada que uneix literatura, música i reivindicació sota una crida compartida per la pau.

Organitzen: PEN Català i Llibreria Ona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!