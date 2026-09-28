El Sindicat de Llogateres convoca una mobilització a Barcelona coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a les portes del Consell de Ministres que ha d’abordar noves mesures en matèria d’habitatge.
La convocatòria reclama que el futur decret incorpori mesures estructurals de protecció de les persones llogateres, entre les quals la renovació automàtica dels contractes i més protecció davant els desnonaments de persones vulnerables.
📅 Dilluns 28 de setembre
🕖 19 h
📍 Palau de Congressos de Catalunya
🚇 Metro Zona Universitària
📍 Barcelona
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!