Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

9 de setembre de 2026
Agenda Procés
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Marxa de Torxes del Born 2026

El 10 de setembre, Barcelona s’il·luminarà amb la Marxa de Torxes del Born, una convocatòria de memòria i lluita la vigília de la Diada Nacional de Catalunya.

La Marxa de les Torxes neix a Vic el 2003 amb la Marxa dels Vigatans, per recordar els fets de 1705, 1714 i 1716. Avui és un símbol de memòria i lluita arreu del país per la nostra llibertat.

A Barcelona, quatre marxes —Mar, Muntanya, Llobregat i Besòs— representaran les quatre barres de la senyera i confluiran al Born a les 21 h.

📅 Dijous 10 de setembre de 2026
📍 Barcelona
🕘 Arribada al Born a les 21 h

Sortides:
📍 Muntanya · 19.30 h · Avinguda Diagonal / Bruc
📍 Besòs · 19.15 h · Plaça Valentí Almirall
📍 Llobregat · 19.30 h · Comte Borrell / Tamarit
📍 Mar · 19.30 h · Plaça de la Barceloneta

Seguiu @MarxaTorxesBorn a X/Twitter.

El 10 de setembre, fem història.

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