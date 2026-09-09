Marxa de Torxes del Born 2026

El 10 de setembre, Barcelona s’il·luminarà amb la Marxa de Torxes del Born, una convocatòria de memòria i lluita la vigília de la Diada Nacional de Catalunya.
La Marxa de les Torxes neix a Vic el 2003 amb la Marxa dels Vigatans, per recordar els fets de 1705, 1714 i 1716. Avui és un símbol de memòria i lluita arreu del país per la nostra llibertat.
A Barcelona, quatre marxes —Mar, Muntanya, Llobregat i Besòs— representaran les quatre barres de la senyera i confluiran al Born a les 21 h.
📅 Dijous 10 de setembre de 2026
📍 Barcelona
🕘 Arribada al Born a les 21 h
Sortides:
📍 Muntanya · 19.30 h · Avinguda Diagonal / Bruc
📍 Besòs · 19.15 h · Plaça Valentí Almirall
📍 Llobregat · 19.30 h · Comte Borrell / Tamarit
📍 Mar · 19.30 h · Plaça de la Barceloneta
Seguiu @MarxaTorxesBorn a X/Twitter.
El 10 de setembre, fem història.
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