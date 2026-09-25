Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

25 de setembre de 2026
Agenda Procés
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Manifestació per Palestina: fi al comerç d’armes i a la complicitat amb Israel

Diverses organitzacions convoquen una manifestació a Barcelona per reclamar la fi del comerç d’armes i de les relacions amb Israel, així com mesures polítiques i econòmiques davant la situació a Palestina.

La convocatòria exigeix, entre altres demandes, un embargament integral d’armes a Israel, la suspensió de l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i Israel, la fi de les relacions diplomàtiques, econòmiques i comercials, i la defensa del moviment de solidaritat amb Palestina.

📅 Dissabte 4 d’octubre
🕛 12 h
📍 Plaça de la Universitat
📍 Barcelona

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