Diverses organitzacions convoquen una manifestació a Barcelona per reclamar la fi del comerç d’armes i de les relacions amb Israel, així com mesures polítiques i econòmiques davant la situació a Palestina.
La convocatòria exigeix, entre altres demandes, un embargament integral d’armes a Israel, la suspensió de l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i Israel, la fi de les relacions diplomàtiques, econòmiques i comercials, i la defensa del moviment de solidaritat amb Palestina.
📅 Dissabte 4 d’octubre
🕛 12 h
📍 Plaça de la Universitat
📍 Barcelona
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