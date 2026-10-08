Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

8 d'octubre de 2026
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«El negoci de l’habitatge mata»: manifestació unitària a Barcelona

El Sindicat de Llogateres convoca una manifestació unitària sota el lema «Per l’Olga i la Maricarmen. Ni una mort més».

La convocatòria denuncia les conseqüències de la crisi de l’habitatge i recorda les persones afectades pels desnonaments i la precarietat residencial.

La mobilització s’emmarca en la proposta del Sindicat d’avançar cap a una vaga general pel dret a l’habitatge i contra l’augment del cost de la vida.

Data: Divendres 9 d’octubre de 2026

Hora: 19 h

Lloc: Plaça Universitat, Barcelona

Convoca: Sindicat de Llogateres

Més informació: https://t.me/sindicatlloguer

 

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