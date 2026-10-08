El Sindicat de Llogateres convoca una manifestació unitària sota el lema «Per l’Olga i la Maricarmen. Ni una mort més».
La convocatòria denuncia les conseqüències de la crisi de l’habitatge i recorda les persones afectades pels desnonaments i la precarietat residencial.
La mobilització s’emmarca en la proposta del Sindicat d’avançar cap a una vaga general pel dret a l’habitatge i contra l’augment del cost de la vida.
Data: Divendres 9 d’octubre de 2026
Hora: 19 h
Lloc: Plaça Universitat, Barcelona
Convoca: Sindicat de Llogateres
Més informació: https://t.me/sindicatlloguer
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!