Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

14 de setembre de 2026
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Manifestació contra l’ampliació de l’aeroport del Prat

Diumenge 20 de setembre hi ha convocada una manifestació a Barcelona contra el nou intent d’ampliació de l’aeroport del Prat.

Sota el lema “No a l’ampliació, ni ara ni mai”, la mobilització denuncia els impactes ambientals, socials i territorials d’un projecte que agreujaria la contaminació, la turistització i la pressió sobre el Delta del Llobregat.

La convocatòria defensa un altre model de país: menys avions, més Delta; menys turistització, més habitatge; més trens, menys contaminació ambiental i acústica; més vida, menys escalfament global.

📅 Diumenge 20 de setembre
🕛 12 h
📍 Cruïlla Passeig de Gràcia / Aragó, Barcelona
🚆 Rodalies Passeig de Gràcia

No a l’ampliació, ni ara ni mai.

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