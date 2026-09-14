Manifestació contra l’ampliació de l’aeroport del Prat

Diumenge 20 de setembre hi ha convocada una manifestació a Barcelona contra el nou intent d’ampliació de l’aeroport del Prat.
Sota el lema “No a l’ampliació, ni ara ni mai”, la mobilització denuncia els impactes ambientals, socials i territorials d’un projecte que agreujaria la contaminació, la turistització i la pressió sobre el Delta del Llobregat.
La convocatòria defensa un altre model de país: menys avions, més Delta; menys turistització, més habitatge; més trens, menys contaminació ambiental i acústica; més vida, menys escalfament global.
📅 Diumenge 20 de setembre
🕛 12 h
📍 Cruïlla Passeig de Gràcia / Aragó, Barcelona
🚆 Rodalies Passeig de Gràcia
No a l’ampliació, ni ara ni mai.
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