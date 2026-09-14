Les Corts acull diversos actes d’homenatge a Blanca Serra i Puig, referent de lluita per la independència, la llengua catalana i l’alliberament nacional dels Països Catalans.
Sota el lema “Bon viatge a les guerreres, que al seu poble van ser fidels”, l’homenatge vol reconèixer una trajectòria de compromís, coherència i lluita persistent al servei del país i de la seva gent.
Programació:
📅 Dilluns 14 de setembre de 2026
🕖 De 19 h a 20 h
📍 Local de l’ANC les Corts
Carrer Caballero 65, Barcelona
Exposició fotogràfica: 60 anys de lluita i activisme de Blanca Serra als Països Catalans.
Presentació a càrrec de Pilar Rebaque i Lluís Brunet.
Organitza: ANC les Corts.
📅 Dimecres 16 de setembre de 2026
🕖 De 19 h a 20 h
📍 Local de l’ANC les Corts
Carrer Caballero 65, Barcelona
“Blanca Serra, un referent en la defensa de la llengua catalana”
Amb la participació de Llenguaferits i Enric Larreula.
Organitza: Comissió de Llengua de les Corts.
📅 Dijous 17 de setembre de 2026
🕖 De 19 h a 20 h
📍 Ateneu Popular de les Corts
Carrer Galileu 253, Barcelona
“Blanca Serra i el seu compromís en l’alliberament nacional dels Països Catalans”
Presentació del llibre La Revolució pendent, a càrrec de Carles Benítez i Júlia de Jòdar.
Organitza: Ateneu Popular de les Corts / CUP les Corts.
📅 Dissabte 19 de setembre de 2026
🕥 De 10.30 h a 21 h
📍 Jardins de Magalí, Barcelona
Acte central d’homenatge a Blanca Serra i Puig.
Un homenatge per fer memòria, reconèixer la lluita i continuar defensant la llengua, la independència i la llibertat dels Països Catalans.
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