Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

13 de juliol de 2026
Agenda Procés
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Fora Borbons d’Empúries

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines convoca una jornada de protesta a Empúries davant la presència de Felip VI.

Sota el lema “Fora Borbons d’Empúries”, la convocatòria inclou un tall de l’accés a les ruïnes d’Empúries i una manifestació posterior.

📅 Dimecres 15 de juliol
🕘 9.00 h
📍 Tall de l’accés a les ruïnes d’Empúries
Avinguda Francesc Macià, cruïlla amb el carrer Emili Gandia

🕚 11.00 h
📍 Manifestació
Pàrquing del Rec del Molí, avinguda Francesc Macià

Davant una monarquia imposada, blindada i hereva del règim del 78, mobilització popular i antimonàrquica.

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