La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines convoca una jornada de protesta a Empúries davant la presència de Felip VI.
Sota el lema “Fora Borbons d’Empúries”, la convocatòria inclou un tall de l’accés a les ruïnes d’Empúries i una manifestació posterior.
📅 Dimecres 15 de juliol
🕘 9.00 h
📍 Tall de l’accés a les ruïnes d’Empúries
Avinguda Francesc Macià, cruïlla amb el carrer Emili Gandia
🕚 11.00 h
📍 Manifestació
Pàrquing del Rec del Molí, avinguda Francesc Macià
Davant una monarquia imposada, blindada i hereva del règim del 78, mobilització popular i antimonàrquica.
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