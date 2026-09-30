Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

30 de setembre de 2026
Agenda Procés
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Concentració de suport a Roger Español davant l’Audiència de Barcelona

Aquest dijous 1 d’octubre se celebra l’última jornada del judici contra els quatre agents de la Policia Nacional acusats en la causa per la mutilació de l’ull de Roger Español per l’impacte d’una bala de goma durant l’1 d’octubre de 2017.

La campanya Justícia Roger convoca una concentració de suport davant l’Audiència de Barcelona coincidint amb aquesta última jornada.

🗓️ Dijous 1 d’octubre
🕣 8.45 h
📍 Audiència de Barcelona
📍 Pg. Lluís Companys, 14 — Barcelona

Més informació:
https://justiciaroger.cat/

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