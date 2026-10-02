Procés Constituent

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2 d'octubre de 2026
Agenda Procés
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Concentració per l’habitatge davant la seu de Junts a Barcelona

«Que ens ho diguin a la cara»: concentració davant la seu de Junts per l’habitatge

El Sindicat de Llogateres convoca una concentració permanent davant la seu nacional de Junts a Barcelona coincidint amb el debat i la votació al Congrés dels dos decrets d’habitatge.

La mobilització, convocada sota el lema «Que ens ho diguin a la cara», arriba després que Junts anunciés el seu vot en contra dels dos decrets.

📅 Divendres 2 d’octubre
🕚 A partir de les 11 h
📍 Seu nacional de Junts
📍 Passatge de Bofill, 11 — Barcelona

La convocatòria coincideix amb l’acampada per l’habitatge que continua a la plaça de Catalunya de Barcelona, on aquest matí ja hi havia 150 tendes.

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