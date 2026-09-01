Dimecres 2 de setembre hi ha convocada una concentració unitària a la plaça Sant Jaume de Barcelona sota el lema “No al racisme! Ni a Ceuta ni enlloc”.
La mobilització denuncia el racisme institucional, l’avenç de l’extrema dreta i les polítiques de frontera que vulneren drets humans i neguen el dret al refugi a les persones migrants africanes i racialitzades.
Davant la hipocresia d’un sistema que protegeix unes persones refugiades mentre criminalitza i abandona altres, cal una resposta popular basada en la solidaritat, la igualtat i la justícia.
📅 Dimecres 2 de setembre
🕖 19 h
📍 Plaça Sant Jaume, Barcelona
Cap persona és il·legal. Ni a Ceuta ni enlloc: prou racisme.
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