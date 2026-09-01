Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

1 de setembre de 2026
Agenda Procés
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Concentració unitària contra el racisme i pels drets humans

Dimecres 2 de setembre hi ha convocada una concentració unitària a la plaça Sant Jaume de Barcelona sota el lema “No al racisme! Ni a Ceuta ni enlloc”.

La mobilització denuncia el racisme institucional, l’avenç de l’extrema dreta i les polítiques de frontera que vulneren drets humans i neguen el dret al refugi a les persones migrants africanes i racialitzades.

Davant la hipocresia d’un sistema que protegeix unes persones refugiades mentre criminalitza i abandona altres, cal una resposta popular basada en la solidaritat, la igualtat i la justícia.

📅 Dimecres 2 de setembre
🕖 19 h
📍 Plaça Sant Jaume, Barcelona

Cap persona és il·legal. Ni a Ceuta ni enlloc: prou racisme.

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