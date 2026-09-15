Concentració contra la impunitat policial: Parlon dimissió

Avui, dimarts 15 de setembre, l’Assemblea, Joves i CDR Catalunya convoquen una concentració davant la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Travessera de les Corts per denunciar la repressió policial contra joves independentistes, molts d’ells menors.
La convocatòria denuncia la violència de la BRIMO, l’ús repressiu de la llei mordassa i la impunitat policial davant les mobilitzacions populars.
Avui és contra independentistes; demà pot ser contra qualsevol altre col·lectiu que s’organitzi i planti cara. Per això cal una resposta col·lectiva en defensa dels drets democràtics i contra la repressió.
📅 Dimarts 15 de setembre
🕗 20 h
📍 Comissaria dels Mossos d’Esquadra
Travessera de les Corts 319-321, Barcelona
Prou impunitat policial. Parlon dimissió. Plantem cara. No defallim.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!