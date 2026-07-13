Concentració a Barcelona per la llibertat del doctor Abu Safiya

El dimarts 15 de juliol hi ha convocada una concentració a Barcelona per exigir la llibertat del doctor Abu Safiya, pediatre i director de l’hospital Kamal Adwan de Gaza.
Segons la convocatòria, Abu Safiya es troba en detenció arbitrària i ha patit tortura per part d’Israel des de desembre del 2024.
La mobilització vol denunciar la repressió contra el personal sanitari palestí i exigir la fi de la impunitat d’Israel davant els crims contra el poble palestí.
📅 Dimarts 15 de juliol de 2026
🕢 19.30 h
📍 Plaça Sant Jaume, Barcelona
Davant el genocidi, l’ocupació i l’apartheid, solidaritat internacionalista amb Palestina i llibertat per al doctor Abu Safiya.
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