El 27 d’agost, l’Assemblea convoca una acció abans del partit al Camp Nou per denunciar l’homenatge a la selecció espanyola.
Sota el lema “Una nació, una selecció. Res a celebrar”, la convocatòria reivindica el dret de Catalunya a tenir seleccions esportives oficials i a competir amb veu pròpia.
L’esport no pot servir per normalitzar que el poble català continuï sense poder decidir com es representa internacionalment.
📅 Dijous 27 d’agost
🕣 20.15 h
📍 Sortida: Jardins Josep Munté
📍 Arribada: Camp Nou – Accés 15, porta Museu
Cap homenatge a la selecció dels opressors. Una nació, una selecció.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!