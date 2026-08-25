Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

25 d'agost de 2026
Agenda Procés
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Cap homenatge a la selecció dels opressors

El 27 d’agost, l’Assemblea convoca una acció abans del partit al Camp Nou per denunciar l’homenatge a la selecció espanyola.

Sota el lema “Una nació, una selecció. Res a celebrar”, la convocatòria reivindica el dret de Catalunya a tenir seleccions esportives oficials i a competir amb veu pròpia.

L’esport no pot servir per normalitzar que el poble català continuï sense poder decidir com es representa internacionalment.

📅 Dijous 27 d’agost
🕣 20.15 h
📍 Sortida: Jardins Josep Munté
📍 Arribada: Camp Nou – Accés 15, porta Museu

Cap homenatge a la selecció dels opressors. Una nació, una selecció.

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