Blindem la pública: mobilitzacions per l’educació pública al novembre de 2026

USTEC·STEs anuncia un novembre de mobilitzacions per defensar l’educació pública, els drets de les treballadores i unes condicions de vida dignes:
4 de novembre — Concentracions als centres educatius
Data: Dimecres 4 de novembre de 2026
Lloc: Centres educatius
Hora: No especificada
Convocatòria: USTEC·STEs
En el marc de la campanya «Blindem la pública», USTEC·STEs anuncia concentracions als centres educatius per defensar l’educació pública, els recursos necessaris i unes condicions laborals dignes.
11 de novembre — Vaga general: Sense casa no hi ha educació!
Data: Dimecres 11 de novembre de 2026
Àmbit: Catalunya
Hora: Segons les convocatòries territorials
USTEC·STEs se suma a la vaga general de l’11 de novembre amb el lema «Sense casa no hi ha educació!», vinculant el dret a l’habitatge amb la defensa de l’educació pública i les condicions de vida dignes.
21 de novembre — Manifestació educativa a Barcelona per defensar l’educació pública
Data: Dissabte 21 de novembre de 2026
Lloc: Barcelona
Hora i recorregut: Pendents de concretar
Convocatòria: USTEC·STEs
La campanya «Blindem la pública» inclou una manifestació educativa a Barcelona el 21 de novembre.
La mobilització s’emmarca en les reivindicacions per reforçar l’educació pública i defensar els drets laborals de les treballadores del sector.
26 de novembre — Vaga educativa: Blindem la pública!
Data: Dijous 26 de novembre de 2026
Àmbit: Catalunya
Convocatòria: USTEC·STEs
USTEC·STEs anuncia una vaga educativa el 26 de novembre dins del calendari de mobilitzacions de la campanya «Blindem la pública».
La jornada s’emmarca en la defensa de l’educació pública, els recursos educatius i unes condicions laborals dignes.
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