La batalla pel relat: com es combat l’extrema dreta?

Data: Dijous 15 d’octubre de 2026
Horari: De 18 a 19.30 h
Lloc: Pati del Centre Cultural La Model, Barcelona
Accés: Lliure fins a completar aforament
Organitza: CRÍTIC, en el marc de la Biennal de Pensament.
L’Escola de Pensament de CRÍTIC inaugura la seva programació amb una conversa sobre els discursos d’odi, el racisme i l’extrema dreta, i sobre les eines que tenen el periodisme, l’antifeixisme, l’antiracisme i els moviments socials per construir relats alternatius.
Hi participaran els periodistes Miquel Ramos, Montse Santolino i Youssef M. Ouled, que han treballat en l’anàlisi d’aquestes qüestions.
L’activitat forma part de la programació de la Biennal de Pensament, organitzada pel CCCB.
Més informació:
https://www.elcritic.cat/?p=281577
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