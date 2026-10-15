Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

15 d'octubre de 2026
Agenda Procés
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La batalla pel relat: com es combat l’extrema dreta?

La batalla pel relat: com es combat l’extrema dreta?

Data: Dijous 15 d’octubre de 2026
Horari: De 18 a 19.30 h
Lloc: Pati del Centre Cultural La Model, Barcelona
Accés: Lliure fins a completar aforament
Organitza: CRÍTIC, en el marc de la Biennal de Pensament.

L’Escola de Pensament de CRÍTIC inaugura la seva programació amb una conversa sobre els discursos d’odi, el racisme i l’extrema dreta, i sobre les eines que tenen el periodisme, l’antifeixisme, l’antiracisme i els moviments socials per construir relats alternatius.

Hi participaran els periodistes Miquel Ramos, Montse Santolino i Youssef M. Ouled, que han treballat en l’anàlisi d’aquestes qüestions.

L’activitat forma part de la programació de la Biennal de Pensament, organitzada pel CCCB.

Més informació:
https://www.elcritic.cat/?p=281577

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