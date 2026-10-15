Organitzem la resposta ecosocial cap a la vaga general de l’11N

Data: Divendres 16 d’octubre de 2026
Hora: 18.30 h
Lloc: Nau Bostik, Barcelona
Convocants: ACTE, La Saó, Rebel·lió o Extinció BCN i Ecologistes en Acció.
Diversos moviments ecologistes convoquen una assemblea oberta per començar a organitzar una resposta ecosocial de cara a la vaga general de l’11 de novembre.
La trobada té com a objectiu posar en comú propostes, conceptes i accions que permetin connectar les reivindicacions contra la precarietat laboral i habitacional amb les lluites ecologistes, la defensa del territori i la sobirania alimentària.
Les organitzacions convocants plantegen que la crisi de l’habitatge i l’encariment del cost de la vida s’emmarquen en un context més ampli de degradació ambiental, crisi climàtica i concentració de poder econòmic.
L’assemblea vol ser un primer espai de reflexió i organització col·lectiva per incorporar aquestes perspectives a les mobilitzacions de l’11N.
Inscripcions:
https://liberaforms.plataformess.org/11n-vagageneral
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