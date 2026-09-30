Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

30 de setembre de 2026
Agenda Procés
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1 d’Octubre: mobilitzacions i actes de commemoració arreu del país

Aquest dijous 1 d’octubre, diferents ciutats tornen a commemorar el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 amb manifestacions, concentracions i actes de memòria.

L’Assemblea convoca mobilitzacions sota el lema «Vam votar, vam guanyar i no hi renunciem»:

📍 BARCELONA
🕢 19.30 h
Manifestació des de la plaça Urquinaona.

📍 TARRAGONA
🕢 19.30 h
Concentració al Balcó del Mediterrani.

📍 LLEIDA
🕢 19.30 h
Concentració a la plaça de la Paeria.

Més de 50 assemblees territorials organitzen també actes per reivindicar l’1-O arreu del país.

🔗 Totes les convocatòries:

L’Assemblea reivindicarà l’1-O arreu del país

✊🏽 TÀRREGA — COMMEMORACIÓ I HOMENATGE A LES PERSONES REPRESALIADES

🕖 19 h
📍 Sala d’actes de l’Ajuntament

Hi intervindran:
• Eva Pous, d’Alerta Solidària
• Queralt Casòliva, represaliada de l’Operació Judes
• Maria Ferrer, psicòloga

També es farà la presentació i el lliurament d’una peça commemorativa en homenatge a les persones represaliades.

🕗 20 h
📍 Plaça Major

• Lectura d’un manifest
• Projecció d’un audiovisual sobre el Primer d’Octubre a Tàrrega
• Actuació musical
• Sopar popular (coca + beguda): 5 €

Una jornada de commemoració de l’1 d’Octubre i de record de les persones represaliades arran del procés independentista.

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