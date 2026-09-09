Actes de la CUP per la Diada Nacional de Catalunya 2026

Aquest 11 de setembre, la CUP convoca actes arreu del país per recuperar la iniciativa política i situar de nou al centre l’exercici de la sobirania, el dret a l’autodeterminació i la independència.
La convocatòria defensa que cal sortir del laberint on es troba l’independentisme i que només el poble organitzat podrà tornar a posar al centre una independència al servei de la gent.
Una independència per construir un país per a tothom, capaç de confrontar les propostes xenòfobes, etnicistes i excloents, i arrelat en l’organització popular.
📅 Divendres 11 de setembre de 2026
📍 Lleida
🕚 11 h
Convent del Roser
📍 Girona
🕐 13 h
Plaça dels Jurats
📍 Barcelona
🕠 17.30 h
Plaça Urquinaona
📍 Reus
🕖 19 h
Mercat Central
Recuperem la iniciativa política. Obrim un nou embat. Tornem a posar la independència al centre.
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