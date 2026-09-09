Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

9 de setembre de 2026
Agenda Procés
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Actes de la CUP per la Diada Nacional de Catalunya 2026

Aquest 11 de setembre, la CUP convoca actes arreu del país per recuperar la iniciativa política i situar de nou al centre l’exercici de la sobirania, el dret a l’autodeterminació i la independència.

La convocatòria defensa que cal sortir del laberint on es troba l’independentisme i que només el poble organitzat podrà tornar a posar al centre una independència al servei de la gent.

Una independència per construir un país per a tothom, capaç de confrontar les propostes xenòfobes, etnicistes i excloents, i arrelat en l’organització popular.

📅 Divendres 11 de setembre de 2026

📍 Lleida
🕚 11 h
Convent del Roser

📍 Girona
🕐 13 h
Plaça dels Jurats

📍 Barcelona
🕠 17.30 h
Plaça Urquinaona

📍 Reus
🕖 19 h
Mercat Central

Recuperem la iniciativa política. Obrim un nou embat. Tornem a posar la independència al centre.

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