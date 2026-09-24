Familiars, amistats, l’Associació de Veïnes i Veïns de Som Santa Eulàlia i el Sindicat d’Habitatge de l’Hospitalet convoquen un acte d’homenatge i protesta en record de l’Olga.
L’Olga, veïna de Santa Eulàlia, es va llevar la vida després d’haver estat desnonada del pis on havia viscut durant més de vint anys. La convocatòria vol denunciar les conseqüències dels desnonaments i reivindicar el dret a l’habitatge.
📅 Dissabte 3 d’octubre
🕖 19 h
📍 Plaça Pius XII
📍 L’Hospitalet de Llobregat
Les cases són per viure, no per especular.
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