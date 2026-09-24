Procés Constituent

Agenda de mobilitzacions, xerrades, debats, presentacions, jornades i activitats vinculades a les lluites socials, l’antifeixisme, la defensa de la llengua, l’habitatge, el feminisme, l’ecologisme i la transformació social als Països Catalans.

24 de setembre de 2026
Agenda Procés
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Acte d’homenatge i protesta per l’Olga a l’Hospitalet

Familiars, amistats, l’Associació de Veïnes i Veïns de Som Santa Eulàlia i el Sindicat d’Habitatge de l’Hospitalet convoquen un acte d’homenatge i protesta en record de l’Olga.

L’Olga, veïna de Santa Eulàlia, es va llevar la vida després d’haver estat desnonada del pis on havia viscut durant més de vint anys. La convocatòria vol denunciar les conseqüències dels desnonaments i reivindicar el dret a l’habitatge.

📅 Dissabte 3 d’octubre
🕖 19 h
📍 Plaça Pius XII
📍 L’Hospitalet de Llobregat

Les cases són per viure, no per especular.

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