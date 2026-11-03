Procés Constituent

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3 de novembre de 2026
Agenda Procés
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Acció al Mercadona de Sants per la vaga de consum | 4N

Acció al Mercadona de Sants: sostre, pa i energia no ens poden costar la vida

Data: Dimecres 4 de novembre de 2026
Hora: 17 h
Lloc: Mercat Municipal de Sants, carrer de Sant Jordi, Barcelona
Convocants: Comitè de Vaga Ecosocial i Comitè de Vaga de Sants, amb la participació de diversos col·lectius socials i ecologistes.

En el marc de les convocatòries de vaga de consum dels dimecres 4 i 11 de novembre, diversos col·lectius convoquen una acció al Mercadona de Sants per denunciar l’encariment dels aliments, la crisi de l’habitatge i els marges de benefici de la gran distribució.

Sota el lema «Sostre, pa i energia no ens poden costar la vida», la mobilització reclama posar límits als marges abusius de les grans distribuïdores i garantir l’accés a una alimentació saludable, assequible i de proximitat.

Els col·lectius convocants defensen un model alimentari que garanteixi ingressos justos a la pagesia, salaris dignes per a les treballadores del camp i la protecció dels ecosistemes.

L’acció s’emmarca en les mobilitzacions socials contra l’augment del cost de la vida i la precarietat.

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