Acció al Mercadona de Sants per la vaga de consum | 4N

Data: Dimecres 4 de novembre de 2026
Hora: 17 h
Lloc: Mercat Municipal de Sants, carrer de Sant Jordi, Barcelona
Convocants: Comitè de Vaga Ecosocial i Comitè de Vaga de Sants, amb la participació de diversos col·lectius socials i ecologistes.
En el marc de les convocatòries de vaga de consum dels dimecres 4 i 11 de novembre, diversos col·lectius convoquen una acció al Mercadona de Sants per denunciar l’encariment dels aliments, la crisi de l’habitatge i els marges de benefici de la gran distribució.
Sota el lema «Sostre, pa i energia no ens poden costar la vida», la mobilització reclama posar límits als marges abusius de les grans distribuïdores i garantir l’accés a una alimentació saludable, assequible i de proximitat.
Els col·lectius convocants defensen un model alimentari que garanteixi ingressos justos a la pagesia, salaris dignes per a les treballadores del camp i la protecció dels ecosistemes.
L’acció s’emmarca en les mobilitzacions socials contra l’augment del cost de la vida i la precarietat.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!