Vital core de google

Google ha desenvolupat diversos senyals d’experiència d’usuari durant els últims anys, entre elles Core web Vitals, una eina per supervisar la velocitat i el funcionament de la pàgina web, que li proporciona mètriques tangibles per avaluar l’experiència d’usuari del seu lloc.

Per mesurar de forma exhaustiva el rendiment de la UX i capturar els resultats centrats en l’usuari, Google es basa en una combinació de dades de camp (procedents de càrregues de pàgines reals) i dades de laboratori (recollits en un entorn controlat) per a realitzar un seguiment d’una sèrie d’esdeveniments clau en el recorregut dels seus usuaris. CWV utilitza aquests indicadors de mesurament:

La major pintura de contingut: la velocitat de càrrega percebuda del seu lloc. L’objectiu és que el LCP sigui de 2,5 segons o menys per a qualsevol pàgina.

First Input Delay – la rapidesa amb la qual el contingut del seu lloc es torna interactiu i receptiu. Una bona puntuació de FID és inferior a 100 ms.

Cumulative Layout Shift: l’estabilitat visual del seu lloc i la probabilitat que els elements es desplacin sobtadament quan els usuaris intenten interactuar amb ells. Proveu aconseguir una puntuació CLS de 0,1 o inferior.

Què hi ha de nou en l’actualització de l’experiència de la pàgina?

Segons Google, el seu nou algoritme avaluarà com els consumidors senten l’experiència d’interactuar amb un lloc web. L’optimització d’aquestes característiques fa que la web sigui més agradable per als usuaris en tots els navegadors i ajuda a l’evolució dels llocs per satisfer les expectatives dels usuaris mòbils. Creuen que a mesura que la gent es comprometi més i les transaccions siguin menys friccionadas, les empreses prosperaran a la web.

En poques paraules, l’actualització de l’experiència de la pàgina premia els llocs fàcils d’usar amb una classificació més alta a la pàgina de resultats de l’motor de cerca de Google (SERP) que els llocs que no són fàcils d’usar, convertint la UX en un criteri de classificació directe com preveu la agencia seo

A més de les Core web Vitals, la nova actualització de l’experiència de pàgina de Google tindrà en compte inicialment les següents quatre senyals d’experiència d’usuari:

Facilitat d’ús per a mòbils: el rendiment de la pàgina en els dispositius mòbils.

Navegació segura – el malware i altres continguts enganyosos a la seva pàgina podrien posar en risc la informació personal dels usuaris.

HTTPS – l’ús d’una connexió segura HTTPS contribueix a la navegació segura de la seva pàgina.

Sense Intersticials intrusius – les finestres emergents i altres anuncis poden dificultar la lectura o la navegació de la seva pàgina a l’enfosquir el contingut. (Les pàgines d’inici de sessió i els intersticials legalment requerits no afectaran negativament a la seva puntuació).

Com puc saber si el meu lloc web està ben encaminat?

Atès que l’experiència de l’usuari és cada vegada més important, vostè vol tenir un lloc web que agradi tant a tothom que Google s’asseguri que ocupa un lloc destacat en la classificació. Les eines que s’enumeren a continuació us ajudaran a avaluar el rendiment del seu lloc web i a destacar els aspectes que ha de millorar:

L’informe Core web Vitals (a què s’accedeix a través de Search Console de Google) ofereix una anàlisi exhaustiva del seu lloc utilitzant dades d’ús reals per mesurar el rendiment de diversos URL del seu lloc amb informació detallada sobre cada pàgina.

Per realitzar un seguiment de l’rendiment al llarg de el temps, executi un informe d’experiència d’usuari de Chrome (Crux) en paral·lel a l’informe Core web Vitals. El seu resum de les dades de rendiment del mes anterior també s’extreu de les dades de l’món real i inclou altres mètriques costat de Core web Vitals. La informació sobre el país, el tipus de dispositiu i l’eficàcia de la connexió de l’usuari l’ajuda a descobrir quins factors externs poden estar afectant al seu rendiment.

Construir junts una web millor

Les actualitzacions de Google Core web Vitals estan dissenyades per ajudar a tots a optimitzar la UX de les seves pàgines web. La millora de l’experiència de l’usuari en tots els àmbits fa que els usuaris estiguin més satisfets, que es redueixin les taxes de rebot i, amb sort, que augmentin els clients potencials i les vendes. També fa que el web sigui un lloc més competitiu, ja que les empreses treballen per aplicar les mètriques i millorar les seves classificacions. Les mètriques que ofereix Core web Vitals són un regal per a les empreses i els desenvolupadors web perquè ens donen una clara indicació del que funciona i el que no en els nostres llocs web, donant-nos l’oportunitat d’afinar i millorar les nostres pàgines web.