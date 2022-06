Quina és la importància del SEO per a la teva empresa?

Tota empresa per petita que sigui necessita estar ben posicionada en els motors de cerca per aconseguir més visibilitat i credibilitat davant dels seus potencials clients. Amb la creació de contingut, entre d’altres estratègies de SEO, s’aconsegueix augmentar la confiança entre els usuaris dels cercadors. Doncs està demostrat que la majoria dels internautes no passen de la primera pàgina dels resultats i que el 30% dels clics van destinats al primer resultat orgànic de Google.

Tot i que tot això ja suposa una base prou sòlida com per considerar la inversió en SEO. Hi ha altres motius pels quals el posicionament SEO és imprescindible per al teu lloc web, alguns són els següents:

Les tècniques de SEO van dirigides al fet que Google mostri el teu contingut en primer lloc. D’aquesta manera, aconseguiràs que més clients potencials visitin el teu lloc web i, per tant, tindràs més probabilitats de convertir aquestes visites en vendes de productes o contractació dels teus serveis. Aquesta és la raó principal de ser del posicionament web.

Seguir una estratègia SEO us permetrà tenir contingut de qualitat. Encara que aquests estiguin orientats a millorar la vostra visibilitat, estareu millorant l’experiència de l’usuari oferint una informació útil i rellevant.

El posicionament SEO ajuda a prendre la decisió definitiva del client. Si lusuari considera que el teu lloc web és de confiança, tindrà més predisposició per convertir-se en un client final. A més, segur que torna en un futur si està satisfet amb el teu producte i servei.

La teva competència està fent SEO pel que no t’has de quedar enrere. Tot i que aconsegueixis estar a les primeres posicions dels cercadors, no et relaxis.

Els teus clients t’estan buscant i la gran majoria ho fan a Google. Tant si tens una empresa petita com gran, has de donar-li la importància que es mereix el SEO.

El posicionament SEO és molt important per a les empreses i, sens dubte, tenir presència a Internet, ha de ser una prioritat per a elles. Recorda que per assolir els primers resultats dels motors de cerca cal comptar amb lestratègia SEO adequada.

consultor seo barcelona