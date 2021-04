Què és el Page Experience Update de Google?

Al maig de 2021, d’acord a l’anunci original fet al novembre de 2021, Google introduirà un canvi en el seu algorisme de rànquing, que a partir d’ara tindrà en compte les trucades Core web Vitals (mètriques web principals) com senyals de bona experiència de usuari, al costat d’altres ja usades anteriorment, com l’optimització per a mòbils, la navegació segura, el protocol HTTPS i no abusar dels anuncis intersticials intrusius.

Aquest grup de factors ha estat denominat per Google senyals d’experiència de pàgina, d’aquí el nom de l’actualització (Page Experience Update).

En data més recent, Google va anunciar que aquesta actualització afectaria únicament als resultats de cerca en mòbil. Per tant, els resultats en desktop no experimentaran cap canvi com a conseqüència de l’Page Experience Update de maig de 2021.

Et recomano llegir el meu post anterior sobre el tema si vols saber més sobre quines són les 3 Core Web Vitals i com es calculen.

L’altra novetat que es donarà al maig de 2021 és que Google començarà a incloure contingut que no són articles AMP en el mòdul “Notícies destacades”, dins dels resultats de cerca per a mòbils.

L’únic criteri per aparèixer en aquest mòdul passa a ser el compliment de les polítiques de contingut de Google News. Per ordenar els resultats dins d’una cerca, Google ha manifestat que donaran prioritat a les pàgines que tinguin una experiència òptima, independentment que estiguin desenvolupades amb AMP o amb qualsevol altra tecnologia web.

Insígnia de bona experiència d’usuari a Google

Finalment, encara que això no ha estat confirmat encara definitivament, Google ha anunciat la seva intenció de provar en els resultats de cerca un indicador visual, que distingirà les pàgines que ofereixin una bona experiència.

Això seria similar a l’petit raig que actualment distingeix els resultats AMP, però lògicament amb una icona diferent. Fins al moment s’han realitzat ja tests d’aquesta icona o insígnia, com per exemple:

En relació a la insígnia, John Müller, representant de Google, ha afirmat que si aquest indicador visual arriba a implementar-, s’atorgarà només a aquells resultats que compleixin tots els factors d’experiència de pàgina, la qual cosa vol dir que, fins i tot si una pàgina aprova les 3 Core Web Vitals, també necessitaria complir les altres senyals que formen part del grup de Experiència de pàgina (veure a dalt).

Quin va ser l’impacte de l’update d’Experiència d’Pàgina?

Com passa amb altres actualitzacions de Google, és difícil dir per avançat fins a quin punt afectaran les Core web Vitals i la resta de senyals d’experiència de pàgina en els rànquings. Fins i tot quan l’update de desplegament crec que serà difícil aïllar i quantificar el seu impacte real.

No obstant això, Google ha donat ja diverses pistes. Des del primer anunci oficial, sempre que han parlat de l’update s’han inclòs sempre l’afegitó que, encara que l’experiència de pàgina és important, en conjunt la rellevància d’un resultat (el grau en què s’ajusta o respon a la consulta d’l’usuari ) segueix sent un senyal més fort que l’experiència de pàgina.

Per reforçar això, el | La oficial sobre Core Web Vitals i Experiència de Pàgina, actualitzat el 30 de març de 2021, inclou dues vegades la següent frase:

Els nostres sistemes seguiran prioritzant pàgines que ofereixin la millor informació en general, fins i tot encara que alguns aspectes d’experiència de pàgina estiguin per sota dels estàndards. Una bona experiència de pàgina no està per sobre de tenir un contingut bo i rellevant.

Al costat d’aquesta afirmació, s’aclareix que l’impacte de les noves mètriques pot ser més important en situacions en què dues o més pàgines obtenen una valoració molt similar en contingut i qualitat (d’acord amb els algoritmes de Google), ja que en aquestes situacions el senyal d’experiència de pàgina actuarà “desfent l’empat”.

Preguntes freqüents sobre Core Web Vitals i SEO

¿Afecten les Core web Vitals a l’algoritme de rànquing de Google, i per tant a l’SEO?

Abans de maig de 2021, no, o almenys no de manera directa.

A partir de maig 2021, les Core web Vitals s’incorporen com a senyals per al algoritme de rànquing, dins d’un grup de factors que Google ha denominat d’Experiència de Pàgina, i que inclouen altres senyals, com el fet que les pàgines estiguin optimitzades per a mòbil, la navegació segura, i el no fer servir anuncis en format interstitial de manera molesta per a la navegació, entre d’altres.

El Page Experience Update afectarà tot el trànsit orgànic, o només a l’trànsit des de mòbil?

De moment, afectarà només als rànquings en mòbil, i per tant només tindrà impacte sobre el trànsit mòbil, no sobre el tràfic des desktop (font).

Quin dia entra en vigor l’Page Experience Update de Google?

S’ha comunicat que serà al maig de 2021, però per ara no s’ha indicat un dia concret. El més probable és que el canvi d’algorisme es desplegui gradualment al llarg de diversos dies o fins i tot setmanes, com ha passat amb altres actualitzacions de Google.

Quin percentatge de llocs aproven totes les Core web Vitals?

És impossible donar una dada definitiva per a la totalitat de la web, però d’acord a l’Chrome UX Report, que conté 8 milions de llocs web, només el 22% tenen un bon LCP, FID i CLS (dades de febrer de 2021).

Pel que fa a les mètriques individuals:

El 48% dels llocs tenen un bon LCP

El 98.5% té un bon FID

El 46% té un bon CLS

D’on surten les dades que es mostren en l’informe de Core web Vitals de Search Console?

Search Console mostra dades de camp, és a dir, d’usuaris reals, corresponents als últims 28 dies. Per cada URL o grup d’URL, pren la puntuació mitjana per a cada mètrica corresponent a les càrregues realitzades per usuaris reals en els últims 28 dies.

D’on surten aquestes dades d’usuaris? De l’Chrome User Experience Report, o Crux Report, una base de dades actualitzada mes a mes que recull dades de les 3 mètriques web principals i altres mètriques de temps de càrrega per a un total de 8 milions de llocs web, classificades per tipus de connexió i altres dimensions.

Els usuaris que aporten les seves dades a aquest informe són aquells usuaris que han acceptat sincronitzar el seu historial de navegació, no han definit una contrasenya de sincronització i tenen activats els informes d’estadístiques d’ús.

Com es determina la puntuació de cada URL individual?

La puntuació en cada mètrica es basa en les puntuacions de l’percentil 75º de les visites a un URL que consten dins el Chrome UX Report, i sempre dins dels últims 28 dies. Això vol dir que, perquè un URL aprovi en Core web Vitals, al menys 3/4 de les visites en els últims 28 dies han d’haver carregant o experimentat la nostra pàgina dins dels valors que es defineixen com a bons per a cadascuna de les 3 mètriques web principals. Més info sobre aquests valors aquí.

Per què no mostra motor Console totes les pàgines afectades quan obrim detall en cada problema?

En el detall de cada incidència, motor de Console mostra una pàgina d’exemple, i el nombre de pàgines conegudes que responen a la mateixa template o que són molt similars a la pàgina d’exemple. Per normal, arreglat al problema en la pàgina d’exemple, s’arreglarà en totes les pàgines del seu grup.

Com es calcula la puntuació per URL recentment publicades, si no hi ha 28 dies de dades?

De la mateixa manera que motor Console agrupa URL similars segons el seu template, Google pot agrupar URL similars i calcular i assignar una puntuació per a tot el grup. Aquest mateix mètode es pot aplicar per a pàgines que reben molt poc trànsit, raó per la qual no necessites preocupar si el teu lloc o parts del teu lloc no tenen massa trànsit.