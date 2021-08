Novetat al seo

Què ha canviat Google amb l’actualització de l’algoritme de juny de 2021

Vols posicionar una pàgina web? Si és així t’interessa saber que l’algoritme de Google canvia, de manera que no sempre utilitza els mateixos criteris per a considerar rellevant una web. Així que, dur a terme una bona estratègia SEO requereix estar a l’última sobre els aspectes per formar part dels llocs top en el rànquing de l’cercador. Llegeix una mica més i assabenta’t de l’actualització de Google al juny de 2021!

Els secrets en l’actualització de Google a juny de 2021

La core update de Google és l’actualització que el cercador realitza sobre mètriques concretes, conegudes com Core web Vitals, així com sobre els criteris d’avaluació i classificació de l’contès d’una pàgina web. Aquesta es produeix de manera periòdica, per la qual cosa és important revisar amb freqüència la seva algoritme i modificar el teu lloc en consonància. A més, poden anar succeint altres updates menors al llarg de el temps. Aquest any Google va avisar que hi hauria dues grans core updates, la primera ha arribat a principis d’estiu. Descobreix a continuació el més important sobre l’actualització oficial de Google de juny de 2021!

L’experiència d’usuari (UX) ha de ser òptima

L’experiència d’usuari adquireix un paper molt rellevant per a Google a partir de juny. Com ha de ser la teva pàgina web d’acord amb aquest canvi en el seu algorisme? Pren nota!

Usable: l’usuari ha de poder navegar amb facilitat a la teva pàgina web, sense que hagi de enfrontar-se a problemes addicionals. Per a això, és important que el text es llegeixi amb claredat, que els botons i altres elements es puguin identificar de manera senzilla, allunyats d’altres que puguin donar lloc a confusions.

Funcional: sembla evident, però és vital que el tinguis en compte. La pàgina web ha de funcionar, si hi ha alguna cosa que no va bé, Google et penalitzarà. La teva pàgina ha de ser accessible tant des d’un navegador web com des d’un mòbil, ha de comptar amb una velocitat òptima i ha de tenir tots els seus elements perfectament visibles.

Fiable: la teva pàgina web ha de transmetre confiança. Aquesta es guanya amb un servidor que sempre aquest a peu i amb enllaços que funcionin permetent una navegació agradable.

LCP, FID i CLS, les Core web Vitals que més has de tenir cura

Google es es fixar especialment en tres Coure web Vitals relacionades de forma estreta amb la UX:

Velocitat de càrrega (LCP): És el temps que la teva pàgina web triga a carregar el contingut. Després de l’actualització de juny de 2021 no ha de superar els 2,5 segons perquè Google faci una avaluació positiva. Ull !, això inclou a imatges i vídeos.

Latència de la primera intervenció (FID): Es tracta del temps entre l’acció efectuada per l’usuari i la resposta que la teva pàgina web li ofereix. El seu valor ha de ser menor a 100 mil·lisegons.

Canvis de disseny acumulats (CLS): Parlem de l’estabilitat visual de la pàgina web. La teva pàgina ha de tenir un disseny que pateixi pocs canvis mentre l’usuari navega. Google considera que el CLS ha de ser menor que 0,1 per a una bona UX.

El contingut d’alta qualitat és indispensable (més encara)

El contingut de qualitat a les pàgines web ja era important per a Google. I, arran d’aquesta última core update ho és encara més. Quan les webs tenen continguts excel·lents, poden pujar moltes posicions en el rànquing, tot i que comptin amb una UX millorable en alguns aspectes. No obstant això, tot i que tinguis una UX òptima, la teva pàgina pot estar pitjor posicionada si tens contingut igual o similar que el d’altres pàgines web.

Una pàgina lliure d’spam serà millor puntuada

Google va detectar 25000000000 de pàgines catalogades com a correu brossa, només en 2020. Per això, al juny de 2021, el cercador ha realitzat una petita actualització en el seu algorisme per lluitar contra aquest tipus de pàgines, especialment aquelles que practiquen el phishing, pretenent obtenir informació personal dels usuaris o instal·lar malware en els seus equips. Així que, si la teva pàgina està lliure d’spam, estarà més ben posicionada que aquelles que el contenen.

Ara bé, com saber si Google puntua la teva web de manera positiva? Google Search Console, Google Page Speed ​​Insights i Google Lighthouse són eines que poden ajudar-te a autoavaluar les Core web Vitals. A més, altres com page.es o Viper són útils per assegurar-te que el contingut de la teva pàgina web és de qualitat.