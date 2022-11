Marketing per Inmobiliaria

Màrqueting per WhatsApp

El WhatsApp Marketing és una estratègia de màrqueting que es realitza en aquesta aplicació de missatgeria instantània per fomentar les vendes. Empieza a ser utilitzat en molts sectors com a canal de comunicació amb els clients, venda i promoció de productes i serveis. ¡En el sector immobiliari no iba a ser menys! El WhatsApp Marketing ha suposat un gran avenç al sector de les immobiliàries perquè no només permet estrechar lazos amb clients potencials, també permet oferir informació de manera instantània, fotos, vídeos d’immobles, etcètera.

Què hi ha que tenir en compte per al mar efectiu el WhatsApp Marketing? Destaca, entre altres coses, l’enviament d’informació a clients potencials que hagin donat el seu consentiment prèviament.

Comptem amb un equip d’especialistes en màrqueting digital que coneix bé el sector i sap com donar-te la visibilitat que necessita per augmentar els teus beneficis.

Què és el màrqueting immobiliari?

El màrqueting immobiliari és una sèrie d’estratègies que tenen com a finalitat captar clients per a immobiliàries. Aconseguir nous immobles per vendre’ls o llogar-los i captar compradors i llogaters per a alguns dels immobles disponibles.

Per assolir aquests objectius es requereixen certs processos com, per exemple, saber posicionar l’empresa per destacar entre tanta competència, reconèixer el nostre client ideal, etc.

De vegades, confonem els termes “màrqueting immobiliari” amb “venda immobiliària”; tanmateix, tots dos difereixen:

Màrqueting immobiliari. Aquest procés precedeix a la venda, ja que, com hem assenyalat, el seu objectiu és establir contactes amb clients potencials i inversors.

Venda immobiliària. Es tracta de la tasca que exerceix un agent immobiliari per aconseguir que un client compri o llogui un immoble.

Actualment, el mercat immobiliari és un escenari que canvia amb freqüència, per la qual cosa ens hem d’allunyar d’antigues tècniques que han quedat obsoletes. D’altra banda, aquest sector també s’ha afegit al món digital. De fet, com veurem més endavant, la digitalització ha tingut un paper predominant dins de les estratègies de màrqueting immobiliari, encara que, evidentment, no representen l’únic mètode.

Per elaborar la teva pròpia estratègia has de tenir en compte els passos bàsics següents:

Definir el perfil de client ideal. Estableix com és el teu públic objectiu immobiliari. Et recomanem que siguis el més precís possible i que delimiteixis característiques com el rang d’edat, sexe, zona on resideix, nivell adquisitiu, etc.

Proposta de valor. Defineix què ofereix la teva agència a diferència de la competència. També és aconsellable que en facis una anàlisi prèvia per comprendre’n el funcionament, com aconsegueix nous clients, etc.

Defineix el mètode. Estableix com aconseguiràs els teus objectius. En aquest article descobriràs els millors mètodes de màrqueting immobiliari que hi ha. Pots fins i tot combinar-ne diversos en una mateixa estratègia.

Els beneficis del màrqueting immobiliari

Ara que ja saps què és el màrqueting d’immobiliàries, vegem quins són els seus avantatges i beneficis:

Esbrinarem què és exactament el que el client necessita. Això ens permetrà enfocar-nos en un perfil concret i, a més, augmentarem la probabilitat que el nostre client quedi satisfet.

Amb les estratègies de màrqueting immobiliari, podem mesurar i avaluar l’efectivitat dels processos. Potser una idea que creies efectiva no t’atorgui els resultats esperats. Gràcies a l’anàlisi i l’avaluació no perdràs el temps en estratègies no fructuoses.

Destacar davant de la competència. No hi ha dubte que al sector immobiliari hi ha una gran competència, per la qual cosa aconseguir que un nou client es fixi a la nostra agència pot suposar tot un repte. Si estableixes una correcta estratègia de màrqueting, aconseguiràs que els serveis de la teva immobiliària destaquin davant d’aquells que ofereixen altres immobiliàries.

Ajuda a tancar més vendes i establir acords. Evidentment, totes aquestes tècniques us serviran per aconseguir tancar més vendes amb els usuaris o establir acords amb venedors d’immobles.

Com fer un bon màrqueting immobiliari

Aquestes són les 5 claus per començar a fer màrqueting immobiliari:

Anàlisi interna i externa

Realment coneixes tots els aspectes de la teva agència immobiliària? Realitza anualment un diagnòstic que permeti analitzar i comparar dades com quantes persones entren a la web, quin tipus d’habitatge resulta més rendible, etc.

D’altra banda, no només cal analitzar la nostra agència, sinó el mercat en general. Estudia la teva competència i detecta quins són els punts forts i febles.

Treballa la part emocional

Hem de treballar la part emocional amb els nostres clients, és a dir, intentar establir un vincle entre tots dos. El màrqueting de continguts és la millor opció per aconseguir aquest propòsit. A través de la informació que generes al bloc, emails o xarxes socials pots augmentar el sentiment de confiança.

Defineix els teus objectius

Per descomptat, abans de llançar-te a programar qualsevol estratègia hauràs de tenir clar quins són els teus objectius. Intenta que aquests siguin específics, mesurables, assolibles i realistes en el temps. Per exemple: augmentar fins a un 20% les visites al bloc a través de campanyes publicitàries en els propers 3 mesos.

Estudia el teu client

Com ja hem esmentat, no podem fer màrqueting immobiliari si no coneixem el nostre públic ideal. No n’hi ha prou amb definir unes característiques bàsiques, sinó que cal anar més enllà i aprofundir fins i tot en els seus gustos i aficions. Recorda que aquestes dades et seran molt útils per crear continguts a xarxes, bloc, vídeos o preparar tallers i esdeveniments.

venta pisos sitges